Курс евро снизился на 47 копеек

Центральный Банк России с 27 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6751 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,13 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,6118 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,6823 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,19 копейки.