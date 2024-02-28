Курс евро снизился на 47 копеек, доллар ослаб на 17 копеек

Центральный Банк России с 29 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,8692 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 17,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,4500 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,14 копейки.