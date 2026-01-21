Курс евро снизился на 47 копеек, доллар потерял почти 31 копейку

Центральный Банк России с 22 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1110 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,81 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,5159 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 30,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7211 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,43 копейки.