Курс евро снизился на 4,78 рубля, доллар теряет 3,71 рубля

Центральный банк России с 16 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 111,4823 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 371,40 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 122,4522 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 478,21 копейки.