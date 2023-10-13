Курс евро снизился на 48 копеек, доллар подрос на 31 копейку

Центральный Банк России с 14 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,3075 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,5523 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 48,27 копейки.