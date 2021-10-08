Мурманская область. Арктика (16+)08.10.21 14:05
Курс евро снизился на 48 копеек, доллар теряет почти 30 копеек
Центральный банк России с 9 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,9882 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,72 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 83,1248 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 48,05 копейки.
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