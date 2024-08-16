Курс евро снизился на 48 копеек, доллар вырос на 11 копеек

Центральный Банк России с 17 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0542 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,23 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,9062 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,8390 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 48,42 копейки.