Курс евро снизился на 49 копеек, доллар потерял почти 24 копейки

Центральный Банк России с 3 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9251 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,4631 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8514 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 49,24 копейки.