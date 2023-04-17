Курс евро снизился на 50 копеек, доллар подрос на 12 копеек

Центральный Банк России с 18 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,6279 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6590 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 50,47 копейки.