Курс евро снизился на 51 копейку, доллар потерял 50 копеек

Центральный банк России с 10 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,8015 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 50,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,3784 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 51,36 копейки.