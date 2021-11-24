Курс евро снизился на 53 копейки, доллар теряет 46 копеек

Центральный банк России с 25 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,3726 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 46,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,6394 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 53,24 копейки.