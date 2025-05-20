Курс евро снизился на 54 копейки, доллар теряет почти 11 копеек

Центральный Банк России с 21 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1625 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,46 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,3075 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9679 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,19 копейки.