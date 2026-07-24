Курс евро снизился на 55 копеек, доллар потерял 37 копеек

Центральный Банк России с 25 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5025 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,01 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,0308 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,8927 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 55,16 копейки.