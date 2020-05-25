Курс евро снизился на 56 копеек, доллар потерял 28 копеек

Центральный банк России с 26 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,5962 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 28,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,8823 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 56,08 копейки.