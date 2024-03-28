Курс евро снизился на 56 копеек, доллар потерял почти 33 копейки

Центральный Банк России с 29 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,2628 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,7057 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 56,47 копейки.