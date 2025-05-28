Курс евро снизился на 56 копеек, доллар теряет одну копейку

Центральный Банк России с 29 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0504 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6037 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3565 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 56,42 копейки.