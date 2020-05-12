Курс евро снизился на 56 копеек, доллар теряет почти 44 копейки

Центральный банк России с 13 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,4326 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 43,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,4394 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 56,45 копейки.