Мурманская область. Арктика (16+)30.09.21 13:15
Курс евро снизился на 57 копеек, доллар потерял почти 10 копеек
Центральный банк России с 1 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,6642 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,66 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 84,3050 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 57,05 копейки.
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