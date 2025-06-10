Курс евро снизился на 57 копеек, доллар теряет 55 копеек

Центральный Банк России с 11 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9057 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,27 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,6003 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 55,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7918 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 57,48 копейки.