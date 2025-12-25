Курс евро снизился на 58 копеек, доллар теряет 55 копеек

Центральный Банк России с 26 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0773 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,51 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,8844 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 55,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,8902 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 58,40 копейки.