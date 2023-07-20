Курс евро снизился на 61 копейку, доллар теряет 35 копеек

Центральный Банк России с 21 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,8545 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,8330 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 61,11 копейки.