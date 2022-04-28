Курс евро снизился на 61 копейку, доллар теряет 58 копеек

Центральный банк России с 29 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 72,2953 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 58,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,3117 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 61,07 копейки.