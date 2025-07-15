Курс евро снизился на 62 копейки, доллар потерял 41 копейку

Центральный Банк России с 16 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8353 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,79 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,9584 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,1531 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 62,07 копейки.