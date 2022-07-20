Курс евро снизился на 62 копейки, доллар потерял почти 59 копеек

Центральный Банк России с 21 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 54,8491 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 58,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,8260 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 62,03 копейки.