Курс евро снизился на 63 копейки, доллар потерял 39 копеек

Центральный банк России с 15 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,2157 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 39,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4092 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 63,07 копейки.