Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 15:05
Курс евро снизился на 63 копейки, доллар потерял 39 копеек
Центральный банк России с 15 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,2157 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 39,10 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,4092 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 63,07 копейки.
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Violetta
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Вэлл
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