Курс евро снизился на 64 копейки, доллар теряет 59 копеек

Центральный банк России с 19 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 79,4529 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 59,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4289 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,26 копейки.