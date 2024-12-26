Курс евро снизился на 64 копейки, доллара потерял 38 копеек

Центральный Банк России с 27 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4716 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,88 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,2295 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,2997 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,19 копейки.