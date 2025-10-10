Курс евро снизился на 65 копеек, доллар потерял 22 копейки

Центральный Банк России с 11 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3626 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,1898 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,0491 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 65,39 копейки.