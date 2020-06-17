Курс евро снизился на 66 копеек, доллар теряет 27 копеек

Центральный банк России с 18 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,4822 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 27,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,3829 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 66,05 копейки.