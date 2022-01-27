Курс евро снизился на 68 копеек

Центральный банк России с 28 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 78,9470 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,4680 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,31 копейки.