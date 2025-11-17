Курс евро снизился на 68 копеек

Центральный Банк России с 18 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4002 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,19 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,1302 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,4179 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,08 копейки.