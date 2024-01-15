Курс евро снизился на 68 копеек, доллар потерял почти 46 копеек

Центральный Банк России с 16 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 87,6772 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 45,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,0682 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,35 копейки.