Курс евро снизился на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек

Центральный Банк России с 27 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0449 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,6923 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2066 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,36 копейки.