Курс евро снизился на 69 копеек, доллар потерял почти 35 копеек

Центральный Банк России с 30 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1707 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,14 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,4715 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,2466 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 69,29 копейки.