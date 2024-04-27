Курс евро снизился на 69 копеек, доллар теряет 23 копейки

Центральный Банк России с 28 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,7791 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,0270 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 69,17 копейки.