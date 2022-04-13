Мурманская область. Арктика (16+)13.04.22 17:15
Курс евро снизился на 7 копеек, доллар подрос почти на 22 копейки
Центральный банк России с 14 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 79,8471 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,97 копейки
Официальный курс евро установлен в размере 86,7219 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,20 копейки.
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Последние комментарии
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
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