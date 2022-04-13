Курс евро снизился на 7 копеек, доллар подрос почти на 22 копейки

Центральный банк России с 14 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 79,8471 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,97 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 86,7219 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,20 копейки.