Курс евро снизился на 70 копеек, доллар теряет 34 копейки

Центральный Банк России с 19 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,4047 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,4802 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 70,08 копейки.