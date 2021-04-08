Курс евро снизился на 71 копейку, доллар теряет 67 копеек

Центральный банк России с 9 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 77,1011 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 67,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,6192 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 71,29 копейки.