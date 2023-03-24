Курс евро снизился на 75 копеек, доллар вырос на 14 копеек

Центральный Банк России с 25 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,4479 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,3923 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,29 копейки.