Курс евро снизился на 76 копеек, доллар теряет 47 копеек

Центральный Банк России с 10 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1616 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,9300 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 47,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5906 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 76,05 копейки.