Курс евро снизился на 76 копеек, доллар теряет почти 28 копеек

Центральный Банк России с 13 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1582 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,99 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,1880 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,7113 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 76,37 копейки.