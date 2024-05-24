Курс евро снизился на 78 копеек, доллар теряет почти 55 копеек

Центральный Банк России с 25 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,7026 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 54,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,0954 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 78,34 копейки.