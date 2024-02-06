Курс евро снизился на 78 копеек, доллар теряет почти 56 копеек

Центральный Банк России с 8 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,6842 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 55,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,4440 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 78,39 копейки.