Курс евро снизился на 80 копеек, доллар потерял 34 копейки

Центральный Банк России с 21 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,4161 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 70,9509 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,9823 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 80,48 копейки.