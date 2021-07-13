Курс евро снизился на 82 копейки, доллар потерял 57 копеек

Центральный банк России с 14 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,0589 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 57,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7820 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 82,30 копейки.