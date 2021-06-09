Курс евро снизился на 83 копейки, доллар потерял 74 копейки

Центральный банк России с 10 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,0829 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 74,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,8114 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 83,19 копейки.