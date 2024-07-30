Курс евро снизился на 84 копейки, доллар теряет почти 23 копейки

Центральный Банк России с 31 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8368 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,99 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,3300 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 932947 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 84,34 копейки.