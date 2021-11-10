Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 14:30
Курс евро снизился на 86 копеек, а доллар теряет 59 копеек
Центральный банк России с 11 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,6950 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 59,16 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 81,7870 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 86,27 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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