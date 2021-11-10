Курс евро снизился на 86 копеек, а доллар теряет 59 копеек

Центральный банк России с 11 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,6950 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 59,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,7870 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 86,27 копейки.