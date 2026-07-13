Курс евро снизился на 8,80 копейки, доллар потерял 4,34 копейки

Центральный Банк России с 14 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2925 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,6213 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5781 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,80 копейки.