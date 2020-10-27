Курс евро снизился на 9 копеек, доллар подрос на 1 копейку

Центральный банк России с 28 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,4556 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 1,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3552 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,37 копейки.